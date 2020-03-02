غزة – الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم الاثنين، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.47 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.90 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.28 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.