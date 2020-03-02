جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم الاثنين، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.47 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.90 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.28 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.
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02 آذار / مارس 2020 09:57
غزة – الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم الاثنين، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.47 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.90 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.28 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.
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