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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

02 آذار / مارس 2020 09:57

غزة – الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي يوم الاثنين، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.47 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.90 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 4.28 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.19 شيقل.

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