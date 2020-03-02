الصحة تستقبل وفداً من الوزارة برام الله لمتابعة الحجر الصحي بمعبر رفح

غزة – الرأي:

أستقبل نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية لشئون الصحة العامة بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، وفداً من وزارة الصحة برام الله.

وضم الوفد كلا من مدير عام الشؤون الإدارية نزار مسالمه و مدير عام الرعاية الصحية الأولية كمال الشخره و طارق الحواش مسؤول مركز الحجر الصحي في محافظة اريحا و فتحي ابو ورده مستشار وزيرة الصحة.

وتأتي الزيارة لإطلاع الوفد على الإجراءات المتعلقة بـ "فيروس كورونا" بما فيها مركز الحجر الصحي الذي أقامته وزارة الصحة بغزة في معبر رفح لاستضافة القادمين من الصين والدول التي انتشر مرض "كورونا" بها، والمكون من 52 غرفة بكامل تجهيزاتها الفندقية والصحية الاحترازية.

وأكد ضهير للوفد متابعة وكيل وزارة الصحة يوسف ابو الريش و مدير عام الرعاية الصحية الأولية الدكتور مدحت عباس و جميع الدوائر المعنية عن كثب كافة التجهيزات والاجراءات التي يتم اتخاذها مع العائدين من الصين والدول التي انتشر فيها الفيروس.

و جدد ضهير تأكيده على انه لم يتم تسجل أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة حتى الآن.