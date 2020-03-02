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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2430) اليوم الاثنين 2/3/2020

02 آذار / مارس 2020 10:18

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 النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2430) اليوم الاثنين 2/3/2020

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  • مالية غزة تقرر تقديم موعد صرف رواتب موظفيها للخميس المقبل
  • رئيس الكونغو يعلن عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة
  • بعد 16 عامًا في سجون الاحتلال.. الأسير ماجد حسون يتنفس الحرية

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2 آذار (مارس)

  • 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
  • 2005م قوات الاحتلال تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً.
  • 2004م بدء إقامة جدار الفصل العنصري في بيت لحم لعزل المدينة والمحافظة عن مدينة القدس المحتلة.
  • 2003م جرت مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.
  • 2003م قوات الاحتلال تعتقل إبراهيم أبو حجلة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس الوطني الفلسطينيّ.
  • 2002م عملية استشهادية في حي "بيت إسرائيل" مدينة القدس الغربية أسفرت عن مقتل 9 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد تبننتها كتائب شهداء الأقصى وذكرت أن منفذها الشهيد "محمد الشوعاتي" من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.
  • 1994م الأردن يشكل لجنة وطنية برئاسة قاضي القضاة لجمع التبرعات لضحايا مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، والتي قتل فيها السفاح اليهودي باروخ غولدشتاين تسعة وعشرين مصلياً وجرح مائة وخمسين في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 1994.
  • 1993م فدائي فلسطيني من قطاع غزة يقتل إسرائيليين ويجرح سبعة آخرين في هجوم بالسلاح الأبيض وسط تل أبيب، رداً على قتل مدنيين فلسطينيين.
  • 1991م قامت مجموعة من حركة الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن في الضفة الغربية يسمى (مردخاي رشيمان).
  • 1986م اغتيال رئيس بلدية نابلس ظافر المصري.
  • 1943م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة وتقتل 11مشخصاً وتجرح 20 من المدنيين الفلسطينيين.
  • 1915م الزعيم الصهيوني زئيف "فلاديمير" جابوتنسكي (1880 - 1940) يشكل مجموعة "الألوية اليهودية" بالتعاون مع الناشط الصهيوني يوسف ترومبلدور، وقد شاركت تلك المجموعة مع الإنكليز في احتلال فلسطين.
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