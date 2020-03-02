النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2430) اليوم الاثنين 2/3/2020
أخبار فلسطينية
- الصحة الفلسطينية تطمئن المواطنين من المرض المتفشي.. فلسطين خالية من “كورونا” والأوقاف تؤيد…
- حماس”: وفد من الحركة يصل موسكو برئاسة هنية
- عباس: لا مفاوضات مع إسرائيل طالما خطة السلام الأمريكية مطروحة على الطاولة
- فلسطين خالية من كورونا و65 شخصا في الحجر الصحي"
- اشتية مبادرة ترمب هدفها تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع ديني
- مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج
أخبار إسرائيلية
- وزارة الصحة الإسرائيلية تدعو الناخبين لتجاهل شائعات فيروس كورونا
- نتنياهو يتعهد بتسريع الاستيطان إذا فاز بالسباق
- إسرائيل تجري ثالث انتخابات برلمانية خلال عام واحد
- نتنياهو: ضم سريع لغور الأردن والضفة "حال انتخابي"
- ارتفاع عدد "الإسرائيليين" المصابين بـ "الكورونا" إلى عشرة
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الاخبار الدولية
- مستشار «الأونروا» لـ «القدس العربي»: نواجه عجزا ماليا خطيرا ونقترب من تطبيق الخطة البديلة…
- رئيس الكونغو يعلن عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة
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اخبار عربية«
· السعودية تجهز 25 مستشفى لاستقبال حالات الإصابة المؤكدة بكورونا
الصحف العربية
القدس العربي
- “حماس”: وفد من الحركة يصل موسكو برئاسة هنية
- الخطر يهدد حياة أسير فلسطيني مسن مصاب بالسرطان وسلطات السجون تعاقب الأطفال لاحتجاجهم…
- مستشار «الأونروا» لـ «القدس العربي»: نواجه عجزا ماليا خطيرا ونقترب من تطبيق الخطة البديلة…
- عباس: لا مفاوضات مع إسرائيل طالما صفقة القرن مطروحة على الطاولة
- فلسطين: “صفقة القرن” عمقت الكراهية بالخطاب الانتخابي الإسرائيلي
- الغضب الشعبي يتصاعد في الضفة رفضا لـ”صفقة القرن” وتنديدا بخطط نتنياهو لاستمالة اليمين…
- الصحة الفلسطينية تطمئن المواطنين من المرض المتفشي.. فلسطين خالية من “كورونا” والأوقاف تؤيد…
- إصابات بمواجهات مع جيش الاحتلال شمال الضفة الغربية
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- اعتقالات وتجريف أراضٍ وعربدة استيطانية بجنوب نابلس
- انتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين في غزة
- نتنياهو يتعهد بتسريع الاستيطان إذا فاز بالسباق
الغد الأردنية
- منظمات “الهيكل” المزعوم تدعو المستوطنين لاقتحام جماعي لـ”الأقصى” اليوم
- المعارضة الإسرائيلية تسعى لتصويت كثيف بانتخابات اليوم لإقصاء نتنياهو
- نتنياهو يتعهد ضما سريعا لأراضي الضفة حال انتخابه
الاهرام المصرية
- عباس: لا مفاوضات مع إسرائيل طالما خطة السلام الأمريكية مطروحة على الطاولة
الشروق المصرية
- الناخبون في إسرائيل يبدأون التصويت في ثالث انتخابات خلال أقل من عام
- إسرائيل تجري ثالث انتخابات برلمانية خلال عام واحد
- وزارة الصحة الإسرائيلية تدعو الناخبين لتجاهل شائعات فيروس كورونا
- عباس: لا مفاوضات مع إسرائيل طالما خطة السلام الأمريكية مطروحة على الطاولة
-
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية: صفقة القرن وفرت أجواء عدائية وتحريضية ضد الفلسطينيين
- وزير إسرائيلي ينسحب من مقابلة تلفزيونية بعد اعترافه بهذا الأمر لأول مرة.
الاخبار اللبنانية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير "برتبة عميل".. سهم جديد يصيب قلب المخابرات الإسرائيلية
- المالية: صرف رواتب الموظفين بغزة الخميس المقبل
- تقرير الانتخابات الإسرائيلية.. سيناريوهات "مفتوحة" أرجحها "جولة رابعة"
- إضراب "تحذيري" في المدارس الحكومية الأربعاء المقبل
- اليوم .. صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير بغزة
- تقرير طلب "جواز السفر" في "إيرز" يثير مخاوف المواطنين
- ارتفاع عدد "الإسرائيليين" المصابين بـ "الكورونا" إلى عشرة
القدس المحلية
- وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"
- مالية غزة تقرر تقديم موعد صرف رواتب موظفيها للخميس المقبل
- رئيس الكونغو يعلن عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة
- بعد 16 عامًا في سجون الاحتلال.. الأسير ماجد حسون يتنفس الحرية
جريدة الأيام
- الناخبون في إسرائيل يبدأون التصويت في ثالث انتخابات خلال أقل من عام
- »الرئيس: لا توجد أيّ اتصالات مع الإدارة الأميركية ولا انتخابات تستثني...
- »الشرطة تقبض على سيدة اعتدت على مواطنتين يابانيتين
- »كاميرات المراقبة والمناطيد عين الاحتلال للاعتداءات شرق القطاع
- »الاحتلال يسمح بمرور مرضى عبر "بيت حانون" لثلاث ساعات ..اليوم
الحياة الجديدة
- الرئيس يهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بعيد الاستقلال
- الرئيس: نرفض رفضا قاطعا إجراء الانتخابات دون القدس
- اشتية مبادرة ترمب هدفها تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع ديني
- القدس: إعتقال شابين وتعزيز الحفريات أسفل الأقصى
- الداخلية تستنكر الاعتداء على يابانيتين
- القبض على مواطنة اعتدت على مواطنتين يابانيتين
- مستوطنون يقتلعون 200 شتلة زيتون في المغير شرق رام الله
- إغلاق شامل على الضفة ومعابر غزة
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وكالة صفا
- بالصور: بدء التصويت بانتخابات "الكنيست" الإسرائيلي
- يديره 11 شابًا وفتاه من غزة بالصور: "مغترب فود" تطبيق يسهّل وصول الأكلات الفلسطينية لعشّاقها بأوروبا
- عباس: إضراب الأطباء "حقير"
- رفضًا لانضمامها لجمعية تضم مستوطنة
- "صفا" تنشر كواليس استقالة أعضاء ببلدية رام الله
- إغلاق معابر غزة والضفة تزامنًا مع بدء انتخابات الكنيست
- وفد من "الصحة" برام الله يزور الوزارة في غزة
- الاحتلال يمنع سفر 11 مواطنًا من معبر الكرامة
- الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة آية خطيب
- صرف دفعة مالية لموظفي غزة الخميس
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وكالة الراي الفلسطينية
- وزارة المالية تعلن صرف رواتب الموظفين الخميس المقبل
- الاحتلال يؤجل الإفراج عن الأسير أحمد زهران
- انطلاق عملية التصويت في انتخابات الكنيست الـ 23
- جيش الاحتلال يفرض إغلاقًا شاملاً على الضفة وغزة
- النخالة يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو
- دعوة لاعتبار الثامن من آذار يوم تضامن مع الأسيرات
- نتنياهو: ضم سريع لغور الأردن والضفة "حال انتخابي"
- تعزيزات عسكرية واعتقالات في القدس
سما نيوز
- مخطط إسرائيلي لتقسيم "الأقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج
- فيديو: القبض على مواطنة اعتدت بألفاظ عنصرية على سيدتين يابانيتين في رام الله
- انطلاق سباق الانتخابات الإسرائيلية بفتح صناديق الاقتراع
- نقابة الاطباء ترد على خطاب الرئيس: صعقنا مما سمعنا ومن اوصل رسالتنا لكم خان الامانة
- الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف
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فلسطين اليوم
- توسيع دائرة النار" كان خياراً مطروحاً على طاولة سرايا القدس
- القيادي حميد: معركة "بأس الصادقين" أُنْموذج حربي مصغر لما ينتظر الاحتلال في المعارك الكبرى القادمة
- علماء فلسطين يدعون علماء الأمة لنصرة الأقصى ورفضًا لـ"صفقة القرن"
- الثالثة خلال 11 شهراً مراكز الاقتراع "الإسرائيلية" تفتح أبوابها للتصويت في انتخابات الكنيست
- الأمين العام للجهاد يتلقى دعوة رسمية لزيارة موسكو
- 5 اسباب وراء تحسين سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الاسرائيلي
عرب 48
- الاحتلال يمدد فترة الاعتقال الإداري لثلاثة صحافيين فلسطينيين
- غزة: فرحٌ فوق أنقاض الاحتلال
- "فلسطين خالية من كورونا و65 شخصا في الحجر الصحي"
- نتنياهو سيحارب لتشكيل حكومة ومعاقبة الجهاز القضائي
- ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 10
- إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة
- الكاهاني بن غفير يعلن خوض الانتخابات رغم ضغوط اليمين
- تحليلات: جولة انتخابات رابعة أو بقاء نتنياهو
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وكالة وفا
- المالية: صرف رواتب المواظفين غدا
- الداخلية تستنكر الاعتداء على يابانيتين: سنتعامل مع أي تصرف من هذا القبيل في إطار ال..
- الثالثة في أقل من عام: فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست
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حدث في مثل هذا اليوم
2 آذار (مارس)
- 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 2005م قوات الاحتلال تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً.
- 2004م بدء إقامة جدار الفصل العنصري في بيت لحم لعزل المدينة والمحافظة عن مدينة القدس المحتلة.
- 2003م جرت مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.
- 2003م قوات الاحتلال تعتقل إبراهيم أبو حجلة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس الوطني الفلسطينيّ.
- 2002م عملية استشهادية في حي "بيت إسرائيل" مدينة القدس الغربية أسفرت عن مقتل 9 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد تبننتها كتائب شهداء الأقصى وذكرت أن منفذها الشهيد "محمد الشوعاتي" من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم.
- 1994م الأردن يشكل لجنة وطنية برئاسة قاضي القضاة لجمع التبرعات لضحايا مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، والتي قتل فيها السفاح اليهودي باروخ غولدشتاين تسعة وعشرين مصلياً وجرح مائة وخمسين في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) 1994.
- 1993م فدائي فلسطيني من قطاع غزة يقتل إسرائيليين ويجرح سبعة آخرين في هجوم بالسلاح الأبيض وسط تل أبيب، رداً على قتل مدنيين فلسطينيين.
- 1991م قامت مجموعة من حركة الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن في الضفة الغربية يسمى (مردخاي رشيمان).
- 1986م اغتيال رئيس بلدية نابلس ظافر المصري.
- 1943م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة وتقتل 11مشخصاً وتجرح 20 من المدنيين الفلسطينيين.
- 1915م الزعيم الصهيوني زئيف "فلاديمير" جابوتنسكي (1880 - 1940) يشكل مجموعة "الألوية اليهودية" بالتعاون مع الناشط الصهيوني يوسف ترومبلدور، وقد شاركت تلك المجموعة مع الإنكليز في احتلال فلسطين.
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