النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2430) اليوم الاثنين 2/3/2020

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مستشار «الأونروا» لـ «القدس العربي»: نواجه عجزا ماليا خطيرا ونقترب من تطبيق الخطة البديلة…

رئيس الكونغو يعلن عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة



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· السعودية تجهز 25 مستشفى لاستقبال حالات الإصابة المؤكدة بكورونا

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القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

اعتقالات وتجريف أراضٍ وعربدة استيطانية بجنوب نابلس

انتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين في غزة

نتنياهو يتعهد بتسريع الاستيطان إذا فاز بالسباق

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

عباس: لا مفاوضات مع إسرائيل طالما خطة السلام الأمريكية مطروحة على الطاولة



الشروق المصرية

الشرق القطرية

الاخبار اللبنانية

« الأونروا» تهدّد بوقف أنشطتها: غزة المتضرّر الأكبر

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية

وفد من وزارة الصحة في رام الله متواجد بغزة لمتابعة تطورات "فيروس كورونا"

مالية غزة تقرر تقديم موعد صرف رواتب موظفيها للخميس المقبل

رئيس الكونغو يعلن عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة

بعد 16 عامًا في سجون الاحتلال.. الأسير ماجد حسون يتنفس الحرية

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب 48

وكالة وفا

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2 آذار (مارس)