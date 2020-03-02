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مدرسة جعفر بن أبي طالب شرق غزة تنظم درساً توضيحياً بعنوان المدن

02 آذار / مارس 2020 10:29

مدرسة جعفر بن أبي طالب شرق غزة تنظم درساً توضيحياً بعنوان المدن
مدرسة جعفر بن أبي طالب شرق غزة تنظم درساً توضيحياً بعنوان المدن

غزة- الرأي

نفذت مدرسة جعفر بن أبي طالب الأساسية للبنين في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، درساً توضيحياً في مبحث الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الخامس بعنوان "المدن" من إعداد المعلم محمد فودة, وبإشراف أ.محمد المملوك مشرف مبحث الجغرافيا ،وبمتابعة من أ. خالد العطار مديرالمدرسة .

ويهدف الدرس إلى تعرف الطلاب على أهم المدن الفلسطينية ,والتوزيع الجغرافي لهم , ومعرفة مفهوم المدينة وخصائصها.

واستخدم المعلم عدة استراتيجيات تعليمية حديثه منها لعبة قطف الثمار ، الحوار والمناقشة والعصف الذهني ،الألعاب التربوية والسبورة.

وحضر الدرس أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ,أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية , أ. علاء قويدر مشرف مبحث التاريخ , أ. اعتماد سكيك مشرفة مبحث الجغرافية , أ. سميرة فرحات مشرفة مبحث التاريخ وعدد من المعلمين والمعلمات في المبحث .

وأكد عطا الله بأهمية مثل هذه الدروس التي تزيد تمسك الطلاب بوطنهم ، مثنياً علي جهود المعلم في الاستراتجيات التعليمية المميزة .

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