بلدية غزة تفتح شارعين في حي الزيتون بغزة

غزة- الرأي

شاركت الطواقم الميدانية في وحدة التنظيم وإعادة الإعمار ببلدية غزة، في عملية فتح شارعين جديدين في محيط مدرسة تونس بحي الزيتون جنوب المدينة، بالتعاون مع شرطة البلديات، بعد إزالة بعض التعديات فيهما بالتعاون مع المواطنين، وذلك حسب قرار لجنة التنظيم المحلية، لتسهيل حركة السكان في المنطقتين.



وأوضحت أن الشارع رقم (7221) الممتد من شارع عون الشوا رقم (8) شمالا وحتى شارع رقم (6068) جنوبًا، يبلغ طوله 220 متر، في حين أن طول الشارع (6066) المتفرع من شارع رقم (7221) يبلغ طوله 100 متر.



وأشادت الوحدة بتعاون المواطنين وخاصة سكان المناطق المستهدفة في عملية فتح الشوارع المغلقة وإزالة التعديات بهدف تسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم والتخفيف من معاناتهم في الوصول إلى الشوارع الرئيسية.