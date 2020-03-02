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مدرسة شهداء الزيتون بشرق غزة تبتكر جهازاً لإدارة الوقت بشكل تلقائي

02 آذار / مارس 2020 10:38

مدرسة شهداء الزيتون بشرق غزة تبتكر جهازاً لإدارة الوقت بشكل تلقائي
مدرسة شهداء الزيتون بشرق غزة تبتكر جهازاً لإدارة الوقت بشكل تلقائي

غزة- الرأي

ابتكر فريق من المعلمين والطلبة في مدرسة شهداء الزيتون الثانوية "ب" للبنين في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، جهازاً لادارة الوقت بشكل تلقائي (دارة المؤقت الزمني )

وجاءت فكرة  المشروع من  معلم العلوم أ. منصور الغرباوي، وتنفيذ معلم التكنولوجيا بالمدرسة أ. محمد وهبه وبمشاركة من الطلاب محمد الشيخ خليل ,باسل ابو الهنود ,فهد الترك ,محمد السنداوي.

ويشير فريق العمل خلال حوار معهم أن فكرة الجهاز إصدار تنبيه صوتي بالمواعيد بشكل أوتوماتيكي دون تدخل العنصر البشري ليتم المحافظة على انتظام سير العملية التعليمية ، مشيرين إلى إمكانية تعديل الأوقات سلفاً سواء كان التوقيت شتوياً أو صيفيأ

ويأمل فريق الإبتكار أن يتم تسويق الجهاز لكل مدارس قطاع غزة ليتم ضبط جرس المدرس بشكل منظم

جدير بالذكر أنه يمكن استخدام الجهاز في أماكن أخرى غير المدارس كالمؤسسات أو المساجد.

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