قوى ومؤسسات دولية تشيد بتأجيل ورشة تطبيعية للمفوضية الأوروبية

قالت قوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني من 20 دولة إن تأجيل المفوضية الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي ورشة تطبيعية مع الكيان الصهيوني هو انجاز لجميع القوى المناهضة للتطبيع.

وأكدت هذه القوى والمؤسسات في بيان، رفضها جملةً وتفصيلا لكل عمل تحوم حوله أيّة شبهات تطبيعية، سواء من الجهات المشاركة أو المنظمة، وما يرمي إليه هذا العمل.

وذكرت أن التحرك والضغط مبكرًا من قبل الجهات بكافة الوسائل الرافضة لإقامة تلك الورشة، فضلاً عن إرسال عشرات الرسائل إلى المفوضية، أفضى إلى قيامها بتأجيل موعد الورشة الذي كان من المقرر "بحسب البرنامج المعلن" في السادس والعشرين من الشهر الماضي، وما تلاه من تعتيم على برنامج الورشة والجهات المشاركة، يؤكد بطبيعة الحال نجاحنا في التأثير والتعبير عن الموقف الشعبي الثابت.

وتوجهت بالتحية إلى إدارة فندق اللاند مارك لاستجابتها لنداء الجهات الرافضة، والتي تمثلت باعتذارها عن استقبال الورشة، قبل أن يتم نقل الورشة إلى فندق سويس إنترناشونال.

وأشارت إلى أن الضغط الذي قامت به الجهات المناهضة للتطبيع وبعض القوى السياسية، جعل الجهة المنظمة تقوم بإصدار بيان تنفي وجود مشاركين من "اسرائيل"، وأن المشاركة "بحسب البيان اللاحق" مقتصرة على الدول العربية المحيطة.

وعبرت عن إدانتها لوجود ممثلين عن مؤسسات تطبيعية من الأراضي المحتلة عام ٤٨، مدرجة ضمن قائمة المقاطعة والمحظور التعامل معها لكون ما تقوم به تلك المؤسسات يعتبر خدمة للكيان الصهيوني وتسويقاً للتطبيع معه.

وفيما يلي مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ولجان مقاومة التطبيع من حوالي ٢٠ دولة حول العالم والتي أعربت عن رفضها واستنكارها الشديد للورشة:

١.مشروع سفراء ضد التطبيع العالمي.

٢.تنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع.

٣.الائتلاف النقابي العالمي للتضامن مع القدس وفلسطين.

٤.الائتلاف النقابي اللبناني للتضامن مع القدس وفلسطين.

٥.المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع.

٦.جبهة العمل الاسلامي في الاردن.

٧.حملة المقاطعة- فلسطين(BPC).

٨.حركة الأردن تقاطع (Jordan BDS).

٩.حملة المخيمات تقاطع-لبنان.

١٠.حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" - لبنان.

١١.حركة مقاطعة الاحتلال- الكويت (BDS Kuwait).

١٢.الحملة التونسيّة للمقاطعة الأكاديمية والثقافيّة لإسرائيل (TACBI).

١٣.الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

١٤.الحملة الشعبيّة المصريّة لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt).

١٥.اللجنة الوطنية الفلسطينيّة للمقاطعة، القيادة الفلسطينية لحركة المقاطعة (BDS)

١٦. تجمع اتحرك لمناهضة الصهيونية والتطبيع

١٧. حزب الشراكة والإنقاذ الأردني

١٨. رابطة الشباب الديمقراطي الأردني "رشاد".

١٩.هيئة علماء فلسطين في الخارج.

٢٠.هيئة نصرة الأقصى - لبنان.

٢١. لجنة أطباء من أجل القدس - نقابة الاطباء الاردنية

٢٢. ائتلاف أبناء الشتات "عودة"

٢٣. مبادرة "شباب ضد التطبيع"

٢٤.المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني - موريتانيا

٢٥. اللجنة الشعبية لمخيم البقعة

٢٦. الشباب الأحرار في الشتات

٢٧. لجنة دعم فلسطين ونهج المقاومة "البقعة"

٢٨. مركز حكاية وطن - فلسطين

٢٩.الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين.

٣٠.ائتلاف المرأة لنصرة القدس وفلسطين.

٣١. نقابة المعلمين الأردنيين.

٣٢. الائتلاف العالمي للمنظمات الطلابية لنصرة القدس

٣٣. الائتلاف الكشفي العالمي لنصرة القدس وفلسطين

٣٤. الائتلاف العالمي للشباب والرياضة للتضامن مع القدس وفلسطين

٣٥.جمعية البركة للعمل الخيري والانساني.

٣٦.المنظمة الوطنية للتنمية والعمل الاجتماعي-الجزائر.

٣٧.التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية-السنغال.

٣٨.المرصد المغربي لمقاومة التطبيع.

٣٩.إعلاميون لأجل القدس-السودان.

٤٠.سودانيون ضد التطبيع.

٤١. جمعية الاخوة السودانية الفلسطينية

٤٢. اللجنة التمهيدية لحزب الأصالة والتنمية - السودان

٤٣.مركز راجع للعمل الوطني

٤٤.اللجنة الشعبية في مخيم الحسين - الاردن

٤٥.نقابة المهندس الاردنيين

٤٦.جمعية أدارا-اندونيسيا.

٤٧.اندونيسيا-مجلس المجاهدين لتطبيق الشريعة.

٤٨.جماعة أنصار الشريعة-اندونيسيا.

٤٩.التحالف الأندونيسي لنصرة بيت المقدس.

٥٠.معهد الأقصى العالمي.

‏51.FEDERASI SERIKAT 52.PEKERJA ANEKA 53.SEKTOR INDONESIA

‏54.MASYARAKAT PEDULI AL-AQSHA

55.التحالف الوطني لدعم القضية الفلسطينية في السنغال

56.جماعة عباد الرحمن

57.رابطة الأئمة والدعاة

58.جمعية الرحاب

59.المنتدي الإسلامي للتنمية والتربية.

60.التجمع الإسلامي في السنغال.

61.حزب النهضة الاسلامية في طاجيكستان.

62.لجنة الأقصى الثقافية آفاق -إيران.

63.حركة البناء الوطني - الجزائر

64.لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية_ الأردن.

65.جمعية الإسراء-الجزائر.

66.عمل خدمة العالم الاسلامي-اندونيسا.

67.نداء أصدقاء فلسطين -اندونيسيا.

68."الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطني".

69.رابطة شباب الأقصى-الجزائر.

70.اللجخنة الوطنية لأطباء الأسنان-الأردن.

71. جمعية النجاة الاجتماعية-لبنان.

72.النادي الاقتصادي-الجزائر.

73. المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني

74.الهيئة الوطنيه لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني -ليبيا

75.مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين

76.المرصد المغربي لمناهضة التطبيع.

77.الهيئة المغربية للنصرة.

78.الاتلاف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطين