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بلدية خان يونس تنفذ ندوة حول التغذية السليمة لطلبة مدرسة طارق بن زياد

02 آذار / مارس 2020 10:44

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خان يونس- الرأي

نفذت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزةـ ندوة حول " البيئة والتغذية السليمة" لطلبة مدرسة طارق بن زياد الأساسية المشتركة .

وياتي ذلك، ضمن برنامج الإرشاد المدرسي الذي تنفذه البلدية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة ويستفيد منه طلبة المدارس بكافة مستوياتهم التعليمية من الوكالة والحكومة والخاصة.
وشارك في الندوة، مسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت ، والمثقف الصحي في دائرة الصحة والبيئة أ. هاني عطاالله ، والمتطوعة بدائرة العلاقات العامة أ. ليلى الفرا .
ويأتي تنفيذ الندوة ضمن خطة العمل بالبرنامج للفصل الدراسي الثاني، وقد قدمت شعت نبذة مختصرة عن البلدية ودورها المجتمعي والمسئولية الملقاة على عاتقها، مشيرة إلى أن الظروف الراهنة التي يعيشها شعبنا ساهمت في تقويض خدمات الهيئات المحلية إلا أنها ماضية في تقديم الخدمات للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقامت الفرا بتقديم شرح مفصل عن طبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين في شتى القطاعات الحياتية ومنها الجوانب الصحية والبيئة والجهود المبذولة في هذا المضمار.
وقدم عطا الله، شرحاً حول البيئة المحيطة وطرق الحفاظ عليها بالطرق السليمة، مشيراً إلى ضرورة التغذية الصحية لبناء الأجسام السليمة، مستعرضاً جهود البلدية في التفتيش ع الأغذية الفاسدة ومصادرتها واتلافها بالطرق المتبعة.

88220524_2796381023783759_1418941994985586688_o بلدية خان يونس تنفذ ندوة حول التغذية السليمة لطلبة مدرسة طارق بن زياد 88220531_2796380937117101_2316445135983869952_o
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