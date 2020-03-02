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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس

02 آذار / مارس 2020 10:44

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت صهيب عرفات الأعور، وجبريل عبد المنعم الأعور، وعبد المنعم الأعور، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة سلوان، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من قرية بيت الروش الفوقا جنوب غرب الخليل، وفتشت عدة منازل في المحافظة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسن ناصر حربي كاشور، عقب احتجازه وعدد من الشبان والتحقيق معهم في ساحة مدرسة بنات بيت الروش الفوقا الثانوية.

وفي  سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب يسري أحمد عبد القادر زيدان (25 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال: أحمد فايز شلحة (30 عاماً) من بلدة صيدا، وعمر حمدان أحمد دحبور (29 عاماً) من مخيم طولكرم.

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