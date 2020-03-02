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الإدارة العامة للطرق تشارك في لجنة استلام الإشارة الضوئية لمفترق المغازي

02 آذار / مارس 2020 10:50

الإدارة العامة للطرق تشارك في لجنة استلام الإشارة الضوئية لمفترق المغازي
الإدارة العامة للطرق تشارك في لجنة استلام الإشارة الضوئية لمفترق المغازي

غزة- الرأي

شاركت الإدارة العامة للطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات، في لجنة استلام الإشارة الضوئية لمفترق المغازي، على شارع صلاح الدين في محافظة الوسطى.

وأكد د. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية بأن وزارة النقل والمواصلات تسعى بشكل مستمر وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المنظومة المرورية لخدمة وسلامة المواطنين.

وتابع الكحلوت بالقول أنه تم تكليف مهندسين من الوزارة ذات كفاءة عالية للإشراف على تركيب الإشارة الضوئية " الرمزون " ضمن المعايير الدولية.

من جانبه، أوضح م. محمد سرور نائب مدير عام الإدارة بأن إدارته شاركت وأشرفت في أعمال اللجنة للخروج بأفضل النتائج لعمل الرمزون وللحد من الحوادث المرورية في تلك المنطقة.

الإدارة العامة للطرق تشارك في لجنة استلام الإشارة الضوئية لمفترق المغازي 89086755_2635111419945301_3290385178588872704_o
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