مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

غزة- الرأي

اسقبل مركز الدكتور زهير العلمي التعليمي التابع للجنة زكاة الدرج، يوم أمس الاحد، وفداَ من مديرية التربية والتعليم في مقره بالدرج شرق مدينة غزة.

واستقبل الوفد هالة المدهون مديرة المركز، مرحبةً بحضورهم وجالت بهم في أقسام المركز للتعرف على امكانياته وأساليب التدريس فيه.

وأوضحت المدهون، أن زيارة الوفد هدفت إلى الاطمئنان على سير العملية التعليمية داخل المركز والتعرف على المستوى التعليمي والتقني الموجود فيه.

ختاماً اعربت المدهون، عن شكرها لمديرية التربية والتعليم على الجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على العملية التعليمية في قطاع غزة.