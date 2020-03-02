مباحث التموين برفح تُتلف نصف طِن من الفواكه الفاسدة

رفح- الرأي

ضبطت مباحث التموين التابعة للمباحث العامة برفح أكثر من نصف طن من الفواكه الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات الصحية.

وجاءت الكمية المضبوطة كالتالي: " "300" كيلو من الأفوكادو "115"وكيلو أجاص و"93" كيلو تفاح".

وبيَّن مدير مباحث التموين برفح الرائد حماد أبو جزر أنه تم ضبط الفواكه داخل السوق المركزي بمدينة رفح وبعد الفحص تبين أنها فاسدة ويظهر عليها آثار للعفن.

وأوضح أن مباحث التموين أتلفت الكمية المذكورة داخل مكب النفايات التابع للبلدية، حسب الأصول المتبعة.

وذكرت المباحث أن الجولة كانت بالاشتراك مع شرطة البلديات، وأنه تم اتخاد الاجراءات القانونية بحق التاجر لاستكمال الإجراءات القانونية.