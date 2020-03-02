وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "وأطباء بلا حدود بلجيكا يبحثان سبل تطوير خدمة وحدة ترميم الاطراف وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ بمديرية تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان في الإبراهيمي 49 وقتاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في سلفيت وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تُنفذ "214" مهمةً خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية 226 مستوطنًا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشكل لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تختتم الاسبوع الأول من برنامجها التدريبي للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ أوقاف غزة يُكرم المحفظين المتميزين
أخبار » الأخبار الحكومية

مباحث التموين برفح تُتلف نصف طِن من الفواكه الفاسدة

02 آذار / مارس 2020 10:57

مباحث التموين برفح تُتلف نصف طِن من الفواكه الفاسدة
مباحث التموين برفح تُتلف نصف طِن من الفواكه الفاسدة

رفح- الرأي

ضبطت مباحث التموين التابعة للمباحث العامة برفح أكثر من نصف طن من الفواكه الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات الصحية.

 وجاءت الكمية المضبوطة كالتالي: " "300" كيلو من الأفوكادو "115"وكيلو أجاص و"93" كيلو تفاح".

وبيَّن مدير مباحث التموين برفح الرائد حماد أبو جزر أنه تم ضبط الفواكه داخل السوق المركزي بمدينة رفح وبعد الفحص تبين أنها فاسدة ويظهر عليها آثار للعفن.

وأوضح أن مباحث التموين أتلفت الكمية المذكورة داخل مكب النفايات التابع للبلدية، حسب الأصول المتبعة.

وذكرت المباحث أن الجولة كانت بالاشتراك مع شرطة البلديات، وأنه تم اتخاد الاجراءات القانونية بحق التاجر لاستكمال الإجراءات القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟