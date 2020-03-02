وزارة العمل تختتم دورة " التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي"

غزة- الرأي

اختتمت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب والتطوير دورة "التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي "، وذلك بحضور السيد الوكيل أ. موسى السَماك والمدراء العامون ومدراء الوحدات في الوزارة .

حيث هدفت الدورة إلى تنمية وتعزيز مهارات الموظفين لتحقيق الجودة الشاملة والنهوض بأداء عمل الوزارة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم .

وفي نهاية الاختتام تم توزيع الشهادات على الأخوة المشاركين فيها ، وتكريم مدربة الدورة الأستاذة اعتماد الطرشاوي لما بذلته من جهد متميز في سبيل الوصول إلى التقدم .