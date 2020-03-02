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فلسطين لا تزال خالية من الفيروس

وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة "كورونا"

02 آذار / مارس 2020 11:17

مؤتمر وزارة الصحة حول فيروس كورونا
مؤتمر وزارة الصحة حول فيروس كورونا

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة عن تفعيل حالة الطوارئ الوطنية القصوى لمواجهة فيروس "كورونا" المنتشر عالمياً.

وأكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة برام الله كمال الشخرة خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة، صباح الاثنين، أن فلسطين لا تزال خالية من الفيروس.

وقال الشخرة، إن هناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية للتصدي لفيروس "كورونا" في فلسطين.

وشدد على أهمية على أهمية تعاون الجمهور مع الطواقم الصحية من خلال التقيد باجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.

ودعا الجمهور إلى قبول كامل التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لمواجهة الفيروس في حال تم فرض الحجر البيتي أو الحجر الصحي الخاص في معبر رفح وأريحا بدون تعقيدات وتجاوزات.

ولفت الشخرة إلى أنه تم الاطلاع على منطقه العزل في معبر رفح والمرافق الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع، لتقييم جهوزيتها، لحماية أبناء شعبنا والحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى فلسطين، مشيراً إلى وجود 5 مواطنين في منطقة العزل للقادمين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأوضح أن جميع العينات التي يتم أخذها من القادمين من الدول الموبوءة إلى قطاع غزة يتم إرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في رام الله لفحصها.

بدوره أكد مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، أن الوزارة بغزة، على استعداد كامل ومجهزة بكل الإجراءات الوقائية من لباس وكمامات وغيرها للطواقم الطبية العاملة، لمتابعة حالة من هم في الحجر الصحي.

وقال إن الوزارة والطواقم الطبية جاهزة للتعامل مع أي طارئ لحماية المؤسسات الطبية  والمواطنين من العدوى.

وذكر أن كافة المستلزمات الوقائية للطواقم الطبية متوفرة بغزة بكميات كافية حالياً، مشيراً إلى وجود تواصل مع الوزارة في رام الله للتزويد بأي احتياجات إن لزمت.

 

 

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