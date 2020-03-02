"الزراعة" تختتم الاسبوع الأول من برنامجها التدريبي للموظفين الجدد

غزة- الرأي

اختتمت دائرة تنمية الموارد البشرية في وزارة الزراعة، الاسبوع الأول من "البرنامج التدريبي الخاص بالموظفين الجدد" مع كل من مديريات الزراعة الخمسة، والناطق الإعلامي للوزارة، والرقابة الداخلية والشؤون القانونية وقطاع المشاتل والميكنة الزراعية، في اليوم الخامس من ايام البرنامج التدريبي.



وحضر اليوم التدريبي الأخير د. إبراهيم القدرة وكيل الوزارة، والذي بدوره عبر عن سعادته وحرصه الشديد على زيارة الموظفين الجدد خلال البرنامج للاطلاع على عملهم أولاً بأول.



وافتتح برنامج اليوم الأخير في الأسبوع الأول أ.سامي النخالة مدير دائرة تنمية الموارد البشرية، في كلمة ترحبية له بوكيل الوزارة وبجميع المدراءو الزملاء من الموظفين الجدد.

بدوره تحدث المهندس محمد شعبان مشتهى مدير مديرية زراعة غزة عن مديريات الزراعة الخمس المنتشرة في محافظات غزة كافة، والتي وضح فيها للمشاركين هيكليات مديريات الزراعة، وطبيعة عملها الفني (الزراعي والانتاج الحيواني) وبين بعض الاعمال الادارية الهامة فيها كالإحصائيات الزراعية والاضرار وغيرها،وأهم النماذج الادارية التي يستخدمها المرشدبن الزراعيين خلال عملهم الارشادي والميداني.



كما تحدث م. أدهم البسيوني الناطق الاعلامي للوزارة بتعريف عام عن الاعلام الزراعي اواهم مهامه ودوره وكيفية تفاعل المهندس أو المرشد الزراعي مع الاعلام، كما البسيوني" الى اهم الاعتبارات التي يتوجب اخذها بعين الاعتبار عند التعامل مع الاعلام بشكل عام واختتم كلمته بشرح اهم مهام المهندس الزراعي وضوابط عمل المهندس الزراعي في القطاع الحكومي.



بدورة، تحدث ا.رائد حمدونة مدير الدائرة القانونية عن طبيعة عمل الدائرة القانونية بالوزارة وعرض اهم القوانين التي تستند عليها الدائرة في عملها.



كما تحدث ا. علام الاغا عن وحدة الرقابة الداخلية الجزء الاول من البرنامج بشرح طبيعة عمل وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة ودورها في الاداء الحكومي بالوزارة.



واختتم برنامج اليوم بزيارة مقر عمل الدائرة ومشتل الشاطئ التابع للوزارة، حيث تحدث المهندس شاهر الريفي مدير قطاع المشاتل ودائرة الميكنة الزراعية عن طبيعة عمل مشاتل الوزارة وقطاع المشاتل الذي يغذي معظم مؤسساتنا وحدائقنا العامة بالأشتال بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعمل دائرة الميكنة الزراعة ومهامها ودورها في صيانة السيارات والاليات الزراعية وبعض الامور الهامة لسير عمل الدائرة.



وفي ختام اليوم قام أ.علي النجار من دائرة التنمية البشرية باصطحاب الموظفين الجدد بجولة ميدانية الى دائرة الميكنة الزراعية ومشتل الشاطئ التابع للوزارة، للوقوف عن قرب عن طبيعة العمل فيهم.



وسيستمر البرنامج لمدة عشرة أيام تدريبية ويختتم الخميس القادم 5/3/2020 في مقر الإدارة العامة للمحررات غرب محافظة خانيونس.