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"الزراعة" تشكل لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية

02 آذار / مارس 2020 11:40

"الزراعة" تشكل لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية

غزة- الرأي

شكلت وزارة الزراعة الفلسطينية، لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية سواء المستوردة أو المحلية، وتشمل (أسمدة، مخصبات زراعية، مبيدات زراعية، بذور، تقاوي، أدوية بيطرية، أعلاف، وبيض مخصب).


وعقدت اللجنة المذكورة، أول اجتماع لها بحضور وكيل وزارة د. إبراهيم القدرة، اليوم الأحد 2-3-2020، وذلك للبحث في آلية عمل اللجنة في تنفيذ التكليفات الموكلة لها، حيث ستقوم اللجنة بإعداد دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة، لاعتماد أي صنف يتم استيراده أو إدخاله إلى قطاع غزة.


وتقوم اللجنة بإعادة تقييم أصناف المستلزمات الزراعية المعتمدة لدى الوزارة سواء المستوردة أو المدخلة لقطاع غزة ورفع توصياتها بالخصوص، كما ستقوم بوضع دليل يوضح الشروط والمعايير الفنية المطلوبة لاعتماد أي صنف ينتج محلياً.


يذكر أن اللجنة ستكون في انعقاد دائم وتشرع في عملها بالأسمدة والمخصبات الزراعية ومن ثم باقي الأصناف الأخرى على أن ترفع توصياتها إلى وكيل الوزارة عند الانتهاء من عملها، علماً أن اللجنة يناط بها كافة الصلاحيات اللازمة وفق النظام والاستعانة بما تراه مناسباً.

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