الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تُنفذ "214" مهمةً خلال فبراير

غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خان يونس "214" مهمةً خلال شهر فبراير المنصرم، تنوعت بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت "100" شكوى وإفادة من المواطنات، فيما عملت على حل "22" قضية بشكل ودي أو بتعهدات، وقامت كذلك بتحويل 4 قضايا للنيابة العامة.

وأوضح مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في "42" قضية مختلفة، إلى جانب المشاركة في "4" مهمات تفتيش و "مهمتين" ترحيل نزيلات، ومهمتين إحضار مشروحات وضم حضانة ومشاهدة.

وبيّن التقرير أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في "12" فعالية ونشاط متنوع تمت دعوتهم إليها، والمشاركة في 13 محاضرة امنية.