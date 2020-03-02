وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "وأطباء بلا حدود بلجيكا يبحثان سبل تطوير خدمة وحدة ترميم الاطراف وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ بمديرية تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان في الإبراهيمي 49 وقتاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في سلفيت وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تُنفذ "214" مهمةً خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية 226 مستوطنًا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشكل لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تختتم الاسبوع الأول من برنامجها التدريبي للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ أوقاف غزة يُكرم المحفظين المتميزين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في سلفيت وبيت لحم

02 آذار / مارس 2020 11:54

سلفيت – الرأي:

اقتلع مستوطنون، عدداً من أشجار الزيتون في منطقة "الوادات" في بلدة بروقين غرب سلفيت، وقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية بروقين مروان عبد الرحمن، بأن مستوطني "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين شمال بروقين، اقتلعوا 20 شجرة زيتون تعود للمواطن يوسف صبرة، إضافة إلى تكسير نحو 20 شجرة أخرى تعود للمواطن جمال عثمان سلامة.

وفي سياق متصل قطع مستوطنون، عشرات أشجار الزيتون والكرمة في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن مستوطني "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين في قرى حوسان، ووادي فوكين، ونحالين، قطعوا 100 شجرة زيتون، و60 شجرة كرمة في منطقة "قديس"، تعود للمواطنين محمد عبد الكريم حمامرة، وحمزة سليم حمامرة.

يذكر أن المستوطنين أقدموا على قطع 780 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بيت لحم، خلال الأسبوع المنصرم.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟