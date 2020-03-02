مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في سلفيت وبيت لحم

سلفيت – الرأي:

اقتلع مستوطنون، عدداً من أشجار الزيتون في منطقة "الوادات" في بلدة بروقين غرب سلفيت، وقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية بروقين مروان عبد الرحمن، بأن مستوطني "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين شمال بروقين، اقتلعوا 20 شجرة زيتون تعود للمواطن يوسف صبرة، إضافة إلى تكسير نحو 20 شجرة أخرى تعود للمواطن جمال عثمان سلامة.

وفي سياق متصل قطع مستوطنون، عشرات أشجار الزيتون والكرمة في أراضي قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين، بأن مستوطني "بيتار عيليت" الجاثمة على أراضي المواطنين في قرى حوسان، ووادي فوكين، ونحالين، قطعوا 100 شجرة زيتون، و60 شجرة كرمة في منطقة "قديس"، تعود للمواطنين محمد عبد الكريم حمامرة، وحمزة سليم حمامرة.

يذكر أن المستوطنين أقدموا على قطع 780 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بيت لحم، خلال الأسبوع المنصرم.