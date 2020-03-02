الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي جنوب نابلس

نابلس – الرأي:

أصيب مواطنون بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال تصدي أهالي بلدة بيتا لاقتحام مستوطنين جبل العرمة جنوب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، و20 آخرين بينهم المصور الصحفي محمد السايح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونحو 50 بحالات اختناق، عقب اقتحام مجموعة من المستوطنين جبل العرمة بحماية جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات ما زالت مستمرة في جبل العرمة الذي يعتبر محط أطماع المستوطنين، ويحاولون السيطرة على الموقع التاريخي الموجود على قمته.

يذكر أن جبل العرمة شهد إصابة 191 مواطناً يوم الجمعة المنصرم، خلال محاولة قوات الاحتلال إخلاء معتصمين فوق قمته.