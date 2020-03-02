لجنة الطوارئ بمديرية تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن

غزة- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ بمديرية التربية والتعليم شرق غزة، مناورة في الاخلاء الآمن بمدرسة الشجاعية الثانوية "ا" للبنات استعداداً لمواجهة أي طارئ.

وحضر تنفيذ المناورة أعضاء لجنة الطوارئ بالمديرية وهم أ. عوني شويخ منسق لجنة الطوارئ ومسؤول مربع الشجاعية و أ. حماد لباد و م. أحمد الصالحي و أ. بلال أبو غنيمة وأ. نهى السقا نائب مديرة المدرسة والمعلمات والطالبات.

وشملت المناورة التي استغرقت دقيقتين تدريباً عملياً على الاخلاء في محاكاة لتعرض المدرسة لاستهداف من قبل العدو.

وأثنت لجنة الطوارئ على أداء الطالبات وانضباطهن في تنفيذ تعليمات الاخلاء في وقت قصير، مؤكدين على أهمية تنفيذ عملية الاخلاء للتقليل من خسائر الأرواح وأهمية تعليم الطرق السليمة والصحيحة في حماية أنفسهم.