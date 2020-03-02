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نتنياهو: خطة السلام الأمريكية هي "فرصة القرن" بالنسبة لـ"إسرائيل"

02 آذار / مارس 2020 12:18

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "صفقة القرن" هي فرصة القرن بالنسبة لـ"إسرائيل".

وأكدت أنه وبعد استكمال عملية رسم الخرائط، ستفرض "إسرائيل" سيادتها على الأراضي التي قضت خطة السلام الأمريكية بضمها لها، وأن الولايات المتحدة ستعترف بذلك.

وبحسب قناة "كان" العبرية، شدد نتنياهو في كلمة له بمؤتمر اللوبي الأمريكي المؤيد لـ"إسرائيل" (ايباك) الليلة الماضية، أن "هذا سيكون يومًا تاريخيًا، بحيث تتغير خارطة الدولة ويتغير مستقبلها على النحو الجيد".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل" ستُبقي الباب مفتوحًا أمام التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وأنها على استعداد لخوض التفاوض معهم على أساس "صفقة القرن" دومًا.

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