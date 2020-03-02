مديرية غرب غزة تستقبل وفداً من لجنة التربية في المجلس التشريعي

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، وفداً من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك بمقر المديرية.

وترأس الوفد النائب د.عبد الرحمن الجمل رئيس اللجنة وعضوية كل من النائب د.سالم سلامة والنائب د.خميس النجار والنائب د.يوسف الشرافي ومقررا لجنة التربية في المجلس التشريعي أ.بدر السوسي وأ.تحرير الخالدي.

وكان في استقبال الوفد د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة ومدير الدائرة الإدارية د.جمال الفليت ومدير الدائرة الفنية أ.أسامة الهباش وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في المديرية.

وفي بداية اللقاء رحب د.أبوعلي بالوفد الزائر مثمناً دور أعضاء التشريعي في خدمة أبناء شعبنا في مختلف المجالات واهتمامهم بالقضايا التعليمية واطلاعهم على انجازات المديرية والتعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل، مؤكداً أن المديرية على تواصل دائم مع لجنة التربية في المجلس التشريعي لما فيه المصلحة العامة وخدمة وتطوير العملية التربوية.

واستعرض مدير التربية والتعليم غرب غزة أمام لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي واقع المسيرة التعليمية.

وناقش مدير التربية والتعليم مع لجنة التربية؛ العديد من الأمور والموضوعات الطلابية وبعض الإشكاليات والعقبات التي تواجه الطلبة والمعلمين في بعض المدارس.

بدوره أشاد د. الجمل بالجهود التي تبذلها مديرية تعليم غرب غزة، وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار عمل المجلس التشريعي وخصوصاً لجنة التربية لمتابعة عمل المديرية وتقديم بعض التسهيلات والتشاور وتبادل الآراء في العديد من القضايا التي تخص الميدان التربوي والتعليمي.

وبين د.الجمل أهمية تظافر الجهود على المستوى الرسمي والشعبي للعمل على تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه شعبنا، وأشار رئيس لجنة التربية إلى أن المجلس التشريعي يبذل مختلف الجهود لإنجاح الاجراءات والخطوات التي تنفذها التربية والتعليم في مختلف الأصعدة لخدمة شعبنا.

وتم خلال اللقاء نقاش مفصل حول عدة قضايا تعليمية وتربوية للارتقاء بمسيرة التربية والتعليم.

إلى هذا فقد تجول وفد لجنة التربية داخل أروقة ومكاتب وأقسام مديرية التربية والتعليم للاطلاع عن قرب على واقع الموظفين خلال عملهم في فترة دوامهم، الامر الذي لاقى اعجاب الموظفين وأثر عليهم بشكل ايجابي هذه اللفتة الطيبة من قبل لجنة التربية في المجلس التشريعي.