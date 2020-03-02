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مديرية شمال غزة تنفذ المرحلة التحريرية من مسابقة أوائل الثانوية العامة

02 آذار / مارس 2020 12:41

مديرية شمال غزة تنفذ المرحلة التحريرية من مسابقة أوائل الثانوية العامة
مديرية شمال غزة تنفذ المرحلة التحريرية من مسابقة أوائل الثانوية العامة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف التربوي)، بتنفيذ المسابقة المنهجية لأوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 (المرحلة التحريرية) للفرعين العلمي والعلوم الإنسانية.

وتفقد سير المسابقة التي تعقد بمركز التدريب التابع للمديرية (بنين)، ومدرسة الفالوجا الثانوية للبنات (بنات)، مدير التعليم أ. نبيل العرابيد، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري، ومشرف مركز التدريب أ. إبراهيم اليعقوبي، ومشرف اللغة العربية أ. محمود بعلوشة، ومشرف الرياضيات أ. سامي بدر.

ويشارك في المسابقة (20) مدرسة، (12) بنات، و(8) بنين، حيث مثّل كل مدرسة 4 طلبة في الفرع العلمي و4 طلبة في الفرع الأدبي، تم اختيارهم بناء على مسابقات داخلية في كل مدرسة على حدة.

وتشمل المسابقة التحريرية للفرع العلمي المباحث: (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية)، فيما تشمل المسابقة الخاصة بالفرع الأدبي المباحث: (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، التاريخ، الجغرافيا).

أما بخصوص المرحلة الثانية من المسابقة (الأسئلة الشفوية العلنية) فسيتم تحديدها لاحقا بناء على نتائج المرحلة الأولى، حيث سيتم اختيار أعلى أربع مدارس.

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