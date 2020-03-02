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تعليم شرق غزة تنظم المسابقة المنهجية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

02 آذار / مارس 2020 12:52

تعليم شرق غزة تنظم المسابقة المنهجية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة
تعليم شرق غزة تنظم المسابقة المنهجية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة، المسابقة المنهجية التحريرية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لكافة أفرعه المختلفة للعام الدراسي 2019/2020 م.

وتهدف المسابقة إلى إثراء روح المنافسة البناءة بين الطلبة المميزين، ودفع الطلبة المميزين للتعاطي مع أسئلة تتناسب مع مستوياتهم العالية، وإحراز المراكز الأولي في الثانوية العامة .

وتفقد وفد من المديرية سير الامتحانات في عدة مدارس في شرق غزة ضم أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية ، أ.سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ،أ. مصطفي مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية ، أشرف كحيل مشرف مبحث اللغة الإنجليزية .

وأثني الوفد الزائر على الترتيبات والتجهيزات ، وتوفير جو الهدوء للطلبة ، متمنين للطلبة التوفيق والنجاح والمراتب العاليا.

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