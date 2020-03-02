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مديرية تعليم رفح تنفذ درساً توضيحياً استهدف طلبة ضعاف التحصيل

02 آذار / مارس 2020 12:53

مديرية تعليم رفح تنفذ درساً توضيحياً استهدف طلبة ضعاف التحصيل
مديرية تعليم رفح تنفذ درساً توضيحياً استهدف طلبة ضعاف التحصيل

غزة- الرأي

شارك مدير التربية والتعليم أشرف عابدين في درسٍ توضيحي في مدرسة رفح الأساسية "ب" للبنين بعنوان " جمع الأعداد ضمن العدد 9 ".

جاء ذلك ابتسخدام  السبورة الذكية واستراتيجيات التعلم النشط لمعلم التربية الخاصة محمد قشطة، استهدف طلاب غرفة المصادر وضعاف التحصيل وذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور مدير المدرسة يوسف زنون ومشرف التربية الخاصة علاء الدين صيدم ورئيس لجنة المبادرات د. مجدي برهوم وجميع أعضاء اللجنة، ومعلمي ومعلمات التربية الخاصة في المدارس .

وأثنى مدير التعليم على أداء المعلم وأكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة، وضرورة تعميم وسائل هذا الدرس الممتع على جميع معلمي التربية الخاصة، كما توجه بالشكر للمعلمة هبة زنون على عقدها دورات تدريبية للمعلمين على مثل هذه الدروس .

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