"الداخلية": الإقامات وشؤون الأجانب تصدر أكثر من 700 وثيقة خلال فبراير

غزة- الرأي

أفاد تقرير صادر عن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني أنه تم تسليم ٧٢١ وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح التقرير، أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت ٣٦٩ معاملة توزعت كالتالي: ٢٣٤ طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و٩٢ طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر وإذن متأخر ، بالإضافة إلى ٢٠ معاملة طلب إقامة سنوية (أول مرة-تجديد -٦ شهور) ، و ٢٣ معاملة تسجيل إقامة (متأخر -بدل فاقد- مؤقتة).

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت٣٥٢ معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت كالتالي: ٣٦ إفادة حركة معبر وإغلاق معبر ، و١٠٤ إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة ، و٥١ إفادة تنوعت بين إقامة و عدم إقامة وعدم ممانعة دخول فلسطيني مغترب ، بالإضافة إلى١٦١ إفادة إثبات حالة وجود في قطاع غزة ،تنوعت ما بين إثبات (وصول/مغادرة/وارجاع).

يذكر أن الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين تصدر التصاريح التي تمكن الزوار الأجانب من الدخول والإقامة داخل القطاع مما يؤدي الى حفظ الأمن فيه.