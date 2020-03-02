هنية يلتقي لافروف في موسكو

التقى، ظهر الاثنين، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في العاصمة موسكو.

وبحث الجانبان في ثلاث ملفات رئيسية، وهي: صفقة القرن، والمصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين؛ حيث شهدت الحوارات تطابقًا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث.

وحضر اللقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وطاقم وزارة الخارجية.

وشارك في اللقاء أيضًا نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في إقليم الخارج د. ماهر صلاح، ورئيس مكتب العلاقات الدولية د. موسى أبو مرزوق.