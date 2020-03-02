"الصحة": 197 ألف سيدة تلقين العام الماضي رعاية صحية في عيادات الأمومة

غزة- الرأي

ذكرت مدير دائرة صحة الأم والطفل د. نهلة حلس، أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتطوير الخدمات المقدمة للسيدات الحوامل ومتابعتهن وتقليل عوامل الخطورة لديهن خلال مرحلة الحمل والولادة، وذلك من خلال توزيع أجهزة التراساوند حديثة على عيادات رعاية الحوامل وفحص الثدي في المراكز الصحية المختلفة بتمويل من الهلال الأحمر القطري.

وأضافت د. حلس” ان تزويد المراكز الصحية بأجهزة حديثة يساهم في تقليل معدلات المراضة والوفيات بين الأجنة والأمهات، وتقليل نسبة المترددات من السيدات الحوامل على العيادات الخارجية واقسام الولادة في المستشفيات.

ونوهت إلى أن اجمالي عدد الزيارات على عيادات الأمومة خلال العام الماضي 2019 بلغ نحو (197) الف زيارة ما بين حمل خطر ورعاية الأمهات بعد الولادة والزيارات المنزلية، وتنظيم الأسرة، ومشورة ما قبل الحمل.