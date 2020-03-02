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ضمن خططها لرفع الأداء وتجويد الخدمة…

التنمية البشرية في الصحة عقدت 43 دورة خلال العام 2019

02 آذار / مارس 2020 01:16

التنمية البشرية في الصحة عقدت 43 دورة خلال العام 2019
التنمية البشرية في الصحة عقدت 43 دورة خلال العام 2019

غزة- الرأي

 أكدت وزارة الصحة أنعما عمدت على عقد عشرات الدورات التدريبية ضمن التخصصات الصحية المختلفة خلال العام الماضي 2019، ويأتي ذلك ضمن جهودها المتواصلة في تطوير أداء مقدمي الخدمات الصحية وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عمدت وزارة الصحة على 

وذكر تقرير صادر عن الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية التابعة لوزارة الصحة اليوم الاثنين، أن الادارة عقدت 43 دورة تدريبية خلال العام الماضي، استفاد منها قرابة ألف كادر صحي.

وأشار البيان إلى أن الدورات شملت دورات فنية متخصصة بعدد 29 دورة، ودورات ادارية بواقع 7 دورات، إلى جانب 7 دورات في مجالات الحوسبة.

وشهدت وزارة الصحة خلال عام 2019 نقلات نوعية على صعيد تطوير الكادر البشري، إلى جانب النقلات النوعية في تطوير مجمل الخدمات الصحية.

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