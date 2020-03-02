وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، مجموعة طلابية من مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين ، وذلك ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى والذي ترعاه وتشرف عليه الوزارة بحضور أ. مصباح عبد ربه منسق لجنة أهالي الأسرى .

والتقى الطلاب أ. بهاء المدهون" وكيل وزارة الأسرى" والذي بدوره رحب بهذه الزيارة التي تأتي ضمن جهود الوزارة للتعريف بقضية الأسرى وإشراك قطاعات المجتمع للتضامن مع الفئة التي ضحت من أجل أن نحيا بحرية وكرامة .

وشملت الزيارة اطلاع الطلاب على معرض تراث الحركة الأسيرة، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى .