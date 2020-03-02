وكالة الرأي الفلسطينية استطلاع رأي: لن يفوز الليكود أو أزرق وأبيض بالأغلبية وكالة الرأي الفلسطينية "الأوروبي" ينظم يوماً علمياً حول فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وفد نرويجي متخصص في الكسور يصل مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تحذير هام من الاقتصاد حول استهلاك هذا الحمّص وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يعتدي على طفل وسط الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية وداعاً لـ "صنع في الصين" في الأسواق أم أن الاقتصاد لها رأي آخر؟ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر تعليق قرار الافراج عن الأسير أحمد زهران وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع بقادة الكشافة في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم خان يونس يلتقي مع طالبات الثانوية العامة بمدرسة بيت المقدس
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى

وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طلابية من مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين

02 آذار / مارس 2020 01:20

89217058_1439056356271936_1531072381219504128_n
89217058_1439056356271936_1531072381219504128_n

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، مجموعة طلابية من مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين ، وذلك ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى والذي ترعاه وتشرف عليه الوزارة بحضور أ. مصباح عبد ربه منسق لجنة أهالي الأسرى .

والتقى الطلاب أ. بهاء المدهون" وكيل وزارة الأسرى" والذي بدوره رحب بهذه الزيارة التي تأتي ضمن جهود الوزارة للتعريف بقضية الأسرى وإشراك قطاعات المجتمع للتضامن مع الفئة التي ضحت من أجل أن نحيا بحرية وكرامة .

وشملت الزيارة اطلاع الطلاب على معرض تراث الحركة الأسيرة، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟