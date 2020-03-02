هيئة تشجيع الاستثمار قدمت 377 ألف دولار لــ 103 مشروع صغير خلال العام الماضي

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار قدمت 377 ألف دولار لــ 103 مشروع صغير خلال العام الماضي.

وقالت ديمة الشوا مدير عام الهيئة في بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الاثنين، إن الهيئة اعتمت المشاريع من خلال برنامج تمويل المشاريع الصغيرة التابع للوزارة.

وأشارت الشوا، الي أن عدد طلبات التمويل المقدمة خلال العام الماضي بلغ 299 طلب من جميع محافظات قطاع غزة (شمال غزة 66، غزة، 98، الوسطى، 23، خان يونس22، رفح 20).

وكان العدد الأكبر للمشاريع المقدمة للهيئة، المشاريع الخدماتية بإجمالي 122 مشروع، واحتلت المشاريع الصناعية المرتبة الثانية بإجمالي 51 مشروع، والمشاريع الزراعية بلغت 41 مشروع، والمشاريع التجارية 15 مشروع.

وأضافت، ان محافظة غزة احتلت المرتبة الأولى بنسبة (40%) في تقديم طلبات لتمويل المشاريع الصغير، ومحافظة الشمال بنسبة (29%)، بينما محافظة الوسطى بنسبة (10%)، ومحافظة خان يونس ورفح بنسبة (9%) لكل منهما.

وقالت الشوا، إن المشاريع التي تم تمويلها شملت عيادة اسنان، مكتب محاماة، ومعمل أسنان، خلايا شمسية لمزرعة أسماك، ورشة بناشر، مطبعة، دفيئة زراعية، وعدد من المشاريع الأخرى، وأن عدد العمال المستفيدين من هذه المشاريع بلغ 262 عامل.

وأوضحت، بلغ عدد المراجعين الذين تم استقبالهم خلال عام 2019 للإستفسار عن شروط وضمانات برنامج تمويل المشاريع الصغيرة 5471 مراجع بمتوسط 456 مراجع شهرياَ، علماً بأن الهيئة تخصص يومي الاحد والاثنين من كل أسبوع لإستقبال الجمهور والرد على استفساراتهم بخصوص البرنامج.

وأوضحت الشوا، أن البرنامج يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم التنمية الاقتصادية في محافظات قطاع غزة، من خلال منح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة فئة الشباب وخريجي الجامعات، بالإضافة الي تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة القائمة بغرض زيادة إنتاجيتها واستمراريتها وزيادة قدرتها على توفير فرص عمل جديدة، والعمل على إنشاء مشروعات صغيرة جديدة توفر بدورها فرص عمل جديدة للمساهمة في الحد من البطالة السائدة في المجتمع الفلسطيني، والحد من حالات الفقر المدقع السائدة لدى الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في ضوء الظروف السياسية السائدة والحصار المفروض على قطاع غزة، و تحويل ما أمكن من الفقراء من فئة تعتمد على الغير إلى فئة تعتمد على الذات وتساهم في تنمية المجتمع المحلي وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، دعم الصناعات والنشاطات الاقتصادية غير المستفيدة من البرنامج بشكل غير مباشر من خلال توفير مدخلات لها من المشاريع الممولة، وأيضاً تشجيع روح المبادرة لدى الفئات المستهدفة للمشاركة في النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

وقالت ان الهيئة قامت بعقد عدد من الدورات التدريبية للمستفيدين من المشاريع الصغيرة لمساعدتهم في البدء في المشاريع وكيفية الترويج لها.

وبينت الشوا، الي أن عدد الحوافز الاستثمارية الممنوحة خلال عام 2019 بلغت 3 حوافز استثمارية.