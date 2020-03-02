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الاحتلال يسمح بتواجد ممثل للأسرى الأطفال في "الدامون"

02 آذار / مارس 2020 01:36

قوات الاحتلال تعتقل طفل
قوات الاحتلال تعتقل طفل

سمحت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتواجد ممثل للأسرى الأطفال المنقولين إلى سجن "الدامون"، معهم على مدار ساعات النهار، بشكل مؤقت لحين تجهيز غرفة خاصة لممثلهم داخل القسم.

وقال نادي الأسير، إن الأسرى تمكنوا من معالجة بعض القضايا المركزية منها: إدخال "الكنتينا" التي حرموا منها الأسرى الأطفال منذ نقلهم، والاتفاق على رفع العقوبات عنهم، وتحديداً الغرامات، وإعادة المعزولين منهم إلى القسم.

ولفت نادي الأسير إلى أن بوادر لحل قضيتهم بدأت منذ الأسبوع الماضي، بعد جهود بذلها الأسرى، لمواجهة محاولات إدارة سجون الاحتلال فرض واقع جديد على مصير الأسرى الأطفال، وأبرز ملامحه احتجازهم في أقسام دون ممثليهم والاستفراد بهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال نقلت في شهر كانون الثاني/ يناير (33) طفلاً من سجن "عوفر" إلى سجن "الدامون" دون ممثليهم وبشكل مفاجئ، واحتجزتهم في قسم لا تتوفر فيه أدنى شروط الحياة الآدمية، ونكلت بهم، وعزلت مجموعة منهم، وتعرض بعضهم للتهديد، عدا عن العقوبات وسياسة الحرمان التي طالت أهم حقوقهم كأسرى أطفال، علماً أن عدد الأسرى الأطفال الذين تبقوا في القسم حتى نهاية شهر شباط المنصرم (17) طفلاً، وذلك بعد الإفراج عن عدد منهم، ونقل عدد آخر.

يشار إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه قرابة (200) طفل موزعين على سجون "عوفر، والدامون، ومجدو".

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