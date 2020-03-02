"الصحة " تعزز مفهوم التغذية الصحية للمرضى في مراكز الرعاية الاولية

غزة- الرأي

أوضحت مدير دائرة التغذية في الإدارة العامة للرعاية الأولية بوزارة الصحة د. سمر النخالة، أن استراتيجية وزارة الصحة تؤكد على الدور الهام الذي تلعبه الدائرة في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وكيفية التعايش معها وتفادي المضاعفات السلبية الناتجة عنها .

وأشارت د. النخالة أن الدائرة تشرف على برنامج الرصد التغذوي الذي يتم فيه مراقبة الوضع التغذوي للمجتمع الفلسطيني من خلال تحديد معدلات انتشار الأنيميا (فقر الدم) لدى الأطفال الرضع والسيدات الحوامل موضحة أن عدد الاطفال المصابين بفقر الدم بلغ عددهم 569 بينما بلغ عدد السيدات الحوامل المصابات بفقر الدم 225 سيدة خلال شهر يناير 2020.

وأوضحت أن الدائرة تعمل على التأكيد على مقدمي الخدمات الصحية بضرورة تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات استشارية أو علاجية في مجال التغذية العلاجية ، لأخصائي التغذية في المراكز الصحية الأولية الرئيسية (الرمال، صبحة الحرازين، الزيتون، الشاطئ، الشيخ رضوان) حيث بلغ مجموع عدد الحالات التي تم متابعتها (257) مريض خلال شهر يناير، مصنفين الى(40)حالة ضغط دم ،و(30)مريض سكري ،و(97) مريض سكري ممن يعانون من سوء التغذية إلى جانب (90 )حاله متنوعه أخرى.

وأكدت بأن دائرة التغذية لم تغفل الجانب التثقيفي والتدريبي ،حيث قامت بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية بخصوص التغذية السليمة والغذاء الصحي المتوازن، والأنيميا، إضافة الى المشاركة في عمل اللجان المختلفة أهمها لجنة التغذية المركزية التي تسعى لتطوير العمل فيما يتعلق بمجال التغذية داخل مرافق وزارة الصحة