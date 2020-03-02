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مدير تعليم خان يونس يلتقي مع طالبات الثانوية العامة بمدرسة بيت المقدس

02 آذار / مارس 2020 01:56

مدير تعليم خان يونس يلتقي مع طالبات الثانوية العامة بمدرسة بيت المقدس
مدير تعليم خان يونس يلتقي مع طالبات الثانوية العامة بمدرسة بيت المقدس

غزة- الرأي

التقى أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الإثنين، مع نخبة من طالبات الثانوية العامة في مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات التي تؤهلهم للحصول على مراكز متقدمة في نتائج امتحان الثانوية العامة على مستوى الوطن.

وحضر اللقاء أ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. عائد زقوت الإداري بقسم الامتحانات، وأ. صبحية الأخرس مديرة المدرسة، وعدد من المعلمات، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات نفذها أ. الفرا ضمن خطته الهادفة إلى تحسين متوسط النسب في نتائج الثانوية العامة، واستنهاض الهمم وصولاً للمراكز الأولى على مستوى الوطن.

وفي كلمته رحب أ. الفرا من بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء في شحذ الهمم والتواصل مع الطلبة وتعزيز قدراتهم وتبديد مخاوفهم، والاستماع منهم عن كثب حول استفساراتهم، وأكد على ضرورة الالتحاق بالامتحان المدرسي "التجريبي" المقرر عقده في الثاني من أبريل، وذلك لأهميته في وضع الطالب في التجربة الحقيقية لأجواء الامتحانات، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة، وأوضح أ. الفرا أن المديرية حققت نجاحات تربوية وتميزت على المستوى الوطني في العديد من المجالات وخص بالذكر تحقيق المراكز الأولى على مستوى الوطن في امتحانات الثانوية العامة، وأعرب أ. الفرا عن الاستعداد الكامل والدائم للمديرية بكافة طواقمها لتوفير متطلبات التفوق للطلبة وتوظيف امكاناتها لتحقيق هذه الغاية، مؤكداً على أهمية إدارة الوقت في هذه المرحلة ومضاعفة الجهد وصولاً إلى الهدف.

من جانبه أوضح أ. زقوت آلية الامتحانات النهائية بدوراتها الثلاث والفئات الملتحقة بها، وطبيعة الأسئلة من حيث الشكل والمضمون، وأوضح التعليمات العامة للامتحانات، وكيفية التعامل مع ورقة الإجابة.

ومن ناحيتها شكرت أ. الأخرس إدارة مديرية التربية والتعليم بخان يونس ممثلةً بمديرها أ. عبد الرحيم الفرا، على جهوده الداعمة لطالبات الثانوية العامة.

هذا وتم الاستماع إلى استفسارات الطالبات وتقديم الفائدة.

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