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تعليم خان يونس يجتمع بقادة الكشافة في المدارس

02 آذار / مارس 2020 02:04

تعليم خان يونس يجتمع بقادة الكشافة في المدارس
تعليم خان يونس يجتمع بقادة الكشافة في المدارس

غزة- الرأي

اجتمع  عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الإثنين، بقادة الكشافة في المدارس، بحضور: أ. إسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. رمزي قنن مشرف النشاط الكشفي.
وفي كلمته رحب مدير التعليم بالحضور، وأشاد بجهود قسم الأنشطة الطلابية، مؤكداً على أهمية العمل الكشفي في المدارس، ودوره الفاعل في صقل شخصية الطالب وتنمية الصفات القيادية.
بدوره ثمن رئيس قسم الأنشطة الطلابية جهود مدير التربية والتعليم ومتابعته لفعاليات القسم وأنشطته المتنوعة، موضحاً أن اللقاء يهدف إلى توضيح آلية حصر قادة الكشافة بالمدارس كذلك حصر الفرق الكشفية، وتعبئة نماذج الحصر ورقيًا والكترونيًا، ومناقشة ما يطرأ من قضايا وموضوعات.
 واستمع إلى مداخلات الحضور ورد على استفساراتهم.

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