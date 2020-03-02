وزارة الأسرى تستنكر تعليق قرار الافراج عن الأسير أحمد زهران

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين، الاثنين، قرار سلطات الاحتلال تأجيل الإفراج عن الأسير أحمد زهران (24 عاماً) والذي كان مقرراً أمس الأحد، وذلك تحت ذريعة اعطاء شرطة الاحتلال فرصة للاستئناف على قرار الإفراج عنه.

وأشارت الوزارة إلى أن محكمة الاحتلال العسكرية، قرّرت قبل أيام الإفراج عن زهران (42 عامًا)، بشرط دفع كفالة مالية بقيمة (10000 شيقل).

وأوضحت الوزارة أن شرطة الاحتلال طلبت تجميد قرار الافراج حتى يوم أمس الأحد القادم بذريعة تقدير موقفها لتقديم استئناف على قرار الإفراج أم لا، وكانت في وقت سابق قد طلبت تمديد اعتقال زهران لـ 12 يوماً بحجة استكمال التحقيق.

يشار إلى أن الأسير أحمد زهران كان قد أمضى ما مجموعه 15 عامًا في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019، وقد أضرب عن الطعام لمدة 113 يومًا خلال الأشهر الماضية، قبل أن يفك إضرابه منتصف الشهر الماضي بعد اتفاقٍ مع إدارة سجون الاحتلال.

ويعد الإضراب الذي خاضه زهران مؤخرًا الثاني، حيث خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يومًا، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.