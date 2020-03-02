كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء 3 مارس، سيكون للحافلات الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (6-2020)، الحافلة الأولى " جوازات مصرية" من الكشف الجديد(7-2020).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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