وكالة الرأي الفلسطينية استطلاع رأي: لن يفوز الليكود أو أزرق وأبيض بالأغلبية وكالة الرأي الفلسطينية "الأوروبي" ينظم يوماً علمياً حول فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية وفد نرويجي متخصص في الكسور يصل مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تحذير هام من الاقتصاد حول استهلاك هذا الحمّص وكالة الرأي الفلسطينية مستوطن يعتدي على طفل وسط الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية وداعاً لـ "صنع في الصين" في الأسواق أم أن الاقتصاد لها رأي آخر؟ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر تعليق قرار الافراج عن الأسير أحمد زهران وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يجتمع بقادة الكشافة في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم خان يونس يلتقي مع طالبات الثانوية العامة بمدرسة بيت المقدس
أخبار » الأخبار الحكومية

كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء

02 آذار / مارس 2020 03:58

RRRHc
RRRHc

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء 3 مارس، سيكون للحافلات الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (6-2020)، الحافلة الأولى " جوازات مصرية" من الكشف الجديد(7-2020).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمطالعة الكشف اضغط هنا

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟