وفد نرويجي متخصص في الكسور يصل مجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي:

وصل اليوم وفد نرويجي متخصص في جراحة الكسور المعقدة لمجمع ناصر الطبي بخانيونس، بالتنسيق مع مؤسسةMAP.Uk، وذلك لإجراء عدة عمليات جراحية في الكسور المعقدة لمصابي مسيرة العودة والمرضى ذوي الإصابات المعقدة من كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح رئيس لجنة الوفود بمجمع ناصر الطبي بسام مسلم، أن الوفد أجرى اليوم الفحص الطبي لحوالي 40 حالة في العيادة الخارجية، الى جانب المتابعة الصحية للمرضى المنومين، وسيتم غداً إجراء عمليات جراحية للمرضى من ضمن القوائم المعدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية.

وبين مسلم أن مجمع ناصر الطبي قام بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للوفد بما يسهم في الاستغلال الأمثل أثناء الزيارة وإجراء العمليات للمرضى الذين يحتاجون لتلك العمليات لتسهيل التئام وشفاء العظام من خلال تركيب أجهزة خاصة.

ونوه إلى أن وحدة الكسور المعقدة منذ تشغيلها في يناير 2020 قد أجرت أكثر من 60 عملية جراحية بمعدل 9 عمليات أسبوعيا، لافتا إلى أن عدد المنومين في الوحدة 16 مريض.

وأشار مسلم إلى أن السعة السريرية للوحدة 20 سريرا فيما يصل عدد الكوادر الطبية إلى 25 طبيب وممرض، كما ويتوفر في الوحدة خدمات للدعم النفسي للمرضى وخدمات العلاج الطبيعي.

يذكر أن الوحدة استقبلت الأسبوع الماضي وفد طبي من MAP- UK متخصص في جراحة الكسور المعقدة حيث أجرى 12 عملية جراحية وصفت بالمعقدة.

وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من إجراء العمليات النوعية وتقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلي.