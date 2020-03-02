"الأوروبي" ينظم يوماً علمياً حول فيروس كورونا

خانيونس- الرأي:

نظمت اللجنة العلمية بمستشفى غزة الأوروبي يوماً علمياً تثقيفياً بعنوان " فيروس كورونا" Corona virus والذي عُقد في كلية فلسطين للتمريض، بحضور عدد من الأطباء والاستشاريين والممرضين والمختصين من داخل وخارج المستشفى وممثلين عن وحدة مكافحة العدوى بوزارة الصحة.

وأكد الدكتور محمود الشيخ ممثلاً عن اللجنة العلمية، على أهمية تنظيم مثل هذا اليوم على الصعيد المحلي والعالمي، مبيناً أنه لم يقتصر على محاضرات نظرية بل كانت المحاضرات تثقيفية وتسهم في رفع كفاءة الطواقم الطبية والحضور ووضعهم في آخر المستجدات وتطورات المرض عالميا.

واستعرض د. رامي حيدر العبادلة مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة، آخر الاحصائيات العالمية للمرض وسبل الوقاية منه.

مدير دائرة الوبائيات بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية د. نضال غنيم، تحدث حول أبرز التجهيزات التي تقوم بها وزارة الصحة على أرض الواقع والخطة المستقبلية التي تتبناها الوزارة لمجابهة المرض، مؤكداً على خلو قطاع غزة من حالات الكورونا.

بدوره سلط د. عبد الرؤوف المناعمة الضوء على الأمراض المستحدثة وخاصة الكورونا.

وتحدث د. محمد قشطة تحدث حول أعراض المرض وكيفية تشخيصه، ليتحدث د. سمير أبو عيد عن كيفية تشخيص المرض مخبريا.

واستعرض اليوم العلمي أيضا كيفية التعامل مع الحالات المرضية في أقسام العناية المركزة، وشرحاً عملياً لآلية واجراءات الوقاية والسلامة الشخصية للتعامل مع المصابين من الطاقم الطبي.

وأوصى المشاركون بتعاون جميع الطواقم العاملة في وزارة الصحة وتكاثف الجهود مطالبة بضرورة توجيه ارشادات تثقيفية وتوعوية لكافة شرائح المجتمع عبر وسائل مختلفة.