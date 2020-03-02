استطلاع رأي: لن يفوز الليكود أو أزرق وأبيض بالأغلبية

الداخل المحتل-الرأي:

أفادت استطلاعات الرأي "الإسرائيلية" إلى أن السباق الانتخابي سيكون محمومًا بين حزب الليكود الذي يتزعمه "نتنياهو" المتهم بالفساد وتحالف "غانتس".



وتفيد الاستطلاعات وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" بأن أيا من الحزبين لن يتمّكن من الفوز بغالبية في الانتخابات التي تجرى على أساس النظام النسبي، وبالتالي سيسعى الفائز فيها إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب أقل تمثيلا.



ويراهن "نتنياهو" على نتائج الأحزاب المتشددة وأحزاب اليمين، بينما يعتمد خصمه "غانتس" على أحزاب اليسار لحشد أغلبية برلمانية.



أما حزب “إسرائيل بيتنا” القومي بزعامة وزير الحرب السابق "أفيغدور ليبرمان" فيبدو أنه سيعاود لعب دور “صانع الملوك”.