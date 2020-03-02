الخليل تتصدر قائمة المحافظات في حالات الاعتقال

رام الله - الرأي:

أفادت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، خلال شهر شباط (فبراير)، بلغت (352).

وأوضحت المعطيات أن الاعتقالات طالت (52) طفلاً، و(10) سيدات. ووفقًا للدراسة تصدرت مدينة القدس قائمة المناطق التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر شباط بـ(101) معتقل، في صورة واضحة ومستمرة لاستهداف الاحتلال المقدسيين.

وشهدت محافظة الخليل اعتقال (76) مواطناً، يليها رام الله (50)، وقلقيلية (32)، ثم بيت لحم (23)، ثم محافظة نابلس (22)، يليها جنين بواقع (20) أسيراً، ثم أريحا (6)، ثم طولكرم (4)، وفي طوباس اعتقل مواطنان، وآخر من الأغوار الشمالية.

ورصد المركز حالة اعتقال واحدة لتاجر خلال مروره بحاجز "بيت حانون"، ومواطن بزعم تسلله إلى المناطق الحدودية. وبلغ عدد الأطفال الذين اعتقلوا خلال شباط -وفق رصد المركز لما أعلنه من حالات اعتقال-(52) طفلاً من مختلف محافظات الضفة المحتلة.

وتصدرت محافظة الخليل قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال، وبلغ عددهم (14) طفلاً، ثم محافظة القدس (13)، ثم قلقيلية بواقع (11)، ثم رام الله وبيت لحم (6) أطفال أسرى من كل محافظة، وطفل من الأغوار الشمالية، وآخر من جنين. وقالت الإحصائية: "إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر شباط 10 سيدات: 7 من القدس، و3 من الخليل".