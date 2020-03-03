تعليم الشمال يفتتح معرض التصميم الجرافيكي بمدرسة شادية أبو غزالة

غزة-الرأي

افتتح مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، معرض التصميم الجرافيكي بمدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، وذلك بحضور مدير التعليم المهني بوزارة التربية والتعليم م. سعيد جاد الحق، ومديرة المدرسة أ. نبيهة المدهون، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري، ومشرف التكنولوجيا د. احمد أبو علبة، وعدد من المشرفين التربويين وثلة من المعلمين والمعلمات بمدارس المديرية.

بدورها، رحبت أ. المدهون بالحضور، مثمنةً جهود الوزارة والمديرية في دعم وتعزيز قسم التصميم الجرافيكي الذي يعدّ فكرة رائدة باتجاه الانتقال نحو التعلم المهني والتقني استجابة لسوق العمل.

ويعتبر قسم التصميم الجرافيكي بمدرسة شادية أبو غزالة أول وحدة مهنية تم افتتاحها على مستوى مديرية شمال غزة في العام الدراسي 2017-2018، لتضم طلبة الصف الحادي عشر، حيث تستمر فيه الدراسة على مدار عامين، يدرس خلالها الطلبة المساقات الخاصة بالفرعين العلمي والأدبي، إلى جانب المساقات المتخصصة في المجال، حيث يتمكن الطلبة بعدها الالتحاق في أي تخصص جامعي باستثناء الطب.

من جهته، تحدث أ. العرابيد عن دور التعليم المهني في خدمة المجتمع وخدمة العملية التعليمية، مشيرا إلى رؤية الوزارة الطموحة نحو تبني فكرة التعليم المهني والتقني بما يلبي اهتمامات الطلبة وتطلعاتهم.

ولفت أ. العرابيد إلى أن مديرية شمال غزة ستفتتح العام الدراسي المقبل قسم تعليم مهني في مدرسة تل الزعتر الثانوية للبنات تخصص (فن التجميل)، وقسم (فن الخياطة والتفصيل) في مدرسة الكويت الثانوية للبنات، وقسم (التغذية) في مدرسة حمد الثانوية للبنات وذلك لطالبات الصف الحادي عشر والثاني عشر، على أن يتم لاحقا افتتاح مدرسة مهنية للذكور بجوار مدرسة مسقط الثانوية للبنين المنوي البدء بإنشائها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشاد أ. العرابيد بجهود جميع القائمين على إنجاز هذا المعرض الذي يجسد لوحة فنية وتعليمية عصرية.

وشهد افتتاح المعرض عرض فيلم يوثق العشرات من إنجازات القسم خلال الفترة الماضية، وهو ما نال إعجاب الحضور، متمنين للطالبات ومعلماتهن مزيداً من النجاح والإبداع.