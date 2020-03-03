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مدير التعليم التربية والتعليم في الشمال يلتقي برئيس جامعة غزة

03 آذار / مارس 2020 08:20

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غزة-الرأي

التقى مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد ، بمدير جامعة غزة - فرع الشمال د. بهاء عبد الدايم، بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، وأ. توفيق أبو جراد من الجامعة، وذلك لمناقشة سبل دعم المسيرة التعليمية في شمال غزة.

وأكد أ. العرابيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي المديرية المتواصل؛ لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لاسيما العاملة في مجال التعليم منها، وأكد على النفس الإيجابي والبناء الذي لمسه من إدارة جامعة غزة- فرع الشمال و تقديم كل الدعم والتسهيلات الممكنة التي تخدم العميلة التعليمية.

بدوره ، بين أ. عبد الدايم أهمية هذه الزيارة مؤكداً على ضرورة التواصل الحثيث بين الطرفين، مما يصب في مصلحة الطلاب، حيث على جهود الإدارة التعليمية الملموسة في استثمار كافة السبل،لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها.

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