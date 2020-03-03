أسباب الإصابة بـ التهاب الأمعاء وطرق الوقاية منه

التهاب الأمعاء واحد من أبرز المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار وهى عبارة عن التهاب فيروسى أو بكتيري يسبب اضطراب شديد في الجهاز الهضمى ويعرض المريض للتقلصات الشديدة والاسهال والغثيان.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن مرض التهاب الأمعاء ليس له سبب محدد ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض ومنها :

عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ التهاب الأمعاء

1:قد يكون للعوامل الوراثية دور كبير في الإصابة بالتهاب الأمعاء، أي إصابة أحد أفراد الأسرة بالالتهاب من قبل.

2:التدخين واحد من أبرز العوامل التي تعرضك لالتهاب شديد في الأمعاء وذلك لاحتوائه على مواد كيميائية تؤثر على صحة الأمعاء والمعدة.

3:الإفراط في تناول الأدوية المسكنة وأدوية الاكتئاب، حيث اثبتت الدراسات والأبحاث أن لها أثار جانبية وأضرار على صحة الأمعاء والمعدة، حيث انها تعمل على زيادة إفراز الأنزيمات الهاضمة.

4:قد يكون سبب التهاب الأمعاء هو تناول الطعام والشراب الملوث، ما يسبب التهاب شديد في الأمعاء.

5:الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية والتي تحتوى على نسبة عالية من التوابل والزيوت، قد تؤثر على الأمعاء والمعدة.

وهناك بعض الإعراض التي تدل على الإصابة بالتهاب شديد في الأمعاء

أعراض التهاب الأمعاء

1:الغثيان والقئ الشديد.

2: الإسهال الشديد.

3:تشنجات وألم شديد في البطن.

4:ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

5:اضطرابات في المعدة.

في الغالب يكون التهاب الأمعاء ناتج عن انتشار الفيروسات والتلوثات في الجو لذلك يجب مع تناول الأدوية التي يصفها الطبيب أن يتبع المريض بعض النصائح التي تعزز صحة الأمعاء وتحميك من الإصابة بالتهاب الأمعاء ومنها:

نصائح للوقاية من التهاب الأمعاء

1:ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل اليدين دائما بالمياه والصابون المطهر وذلك للتخلص من الجراثيم والفيروسات التي تسبب التهاب الأمعاء.

2:الاهتمام بغسل الخضراوات والفواكه جيدا قبل تناولها، فانتشار الفيروسات عليها يسبب التهاب شديد في الأمعاء.

3:الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بعد استدام المرحاض، فيساعد ذلك على زيادة الالتهابات والاضطرابات.

4:طهى الطعام جيدًا وخصوصا اللحوم، وذلك للوقاية من التهاب الأمعاء أو التعرض لالتهابات بكتيرية وفيروسية.

5:ينصح بتجنب تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من التوابل والأطعمة الحارة التي تسبب الالتهاب الشديد.