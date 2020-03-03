تعليم الشمال يعقد لقاء تقييمي لمعلمي اللغة العربية المتميزين

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة "قسم الاشراف التربوي" لقاءاً تقييمياً، لمعلمي ومعلمات اللغة العربية الذين تقدموا لمسابقة التميز لهذا العام، بإشراف مشرف اللغة العربية أ. محمود بعلوشة، ومشرفة اللغة العربية أ. هالة الحلبي ،وعدد من معلمي ومعلمات اللغة العربية من مختلف المراحل الدراسية، وذلك بقاعة المكتبة بقسم الإشراف التربوي.

بدوره،رحب أ. بعلوشة بالمشاركين في هذا اللقاء، معرباً عن تقديره لكافة الأعمال والأنشطة والمبادرات التي قاموا بها خلال العام الدراسي، ونوه الى ضرورة أن تمس المبادرات صميم العملية التعليمية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم.

هذا واستعرض المشاركون أعمالهم المتميزة خلال العام، من مبادرات ودروس توضيحية وفعاليات مدرسية متنوعة وذلك عبر تقنية البوربوينت.

وسيتم الاختيار من بينهم بحسب المعايير الموضوعة من قبل الإدارة التعليمية.