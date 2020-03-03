وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة القانونية في التشريعي تبحث عدة ملفات في اجتماعها الدوري وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي ينفذ عدة برامج توعوية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خانيونس يستقبل وفداً من شرطة الحراسات وأمن المؤسسات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحضر لفعاليات يوم الأسير الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم فعاليات البطولة المركزية لكرة الطائرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يعقد لقاءاً تقييمياً لمعلمي التربية الرياضية المتميزين وكالة الرأي الفلسطينية طوابير أركان للإصلاح والتأهيل بالشمال والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية إصلاح وتأهيل النساء بغزة ينظم يومًا توعويًا للنزيلات وكالة الرأي الفلسطينية معهد التنمية البشرية يفتتح دورتين تدريبيتين لقيادة شرطة رفح والشمال وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يؤكد أهمية سن تشريع قانوني للمقابر
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هاتف متطور تكشف عنه vivo قريبا

03 آذار / مارس 2020 08:24

هاتف متطور تكشف عنه vivo قريبا
هاتف متطور تكشف عنه vivo قريبا

 أعلنت شركة vivo الصينية عن نيتها الكشف عن هاتف جديد سيكون واحدا من أفضل الهواتف الذكية، خلال مشاركتها في معرض MWC 2020.

ولم تكشف الشركة عن المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف بشكل رسمي، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيكون قادرا على التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

كما من المفترض أن يأتي الهاتف الجديد تحت علامة APEX التجارية، ويزود بشاشة عالية الدقة بتردد 120 هيرتزا، لتستجيب بسرعة للصور والفيديوهات العالية الدقة، وتمكن المستخدم من تصفح مواقع الإنترنت بسلاسة، ومن المرجح أن تكون بحواف منحنية Edge كما في هواتف "نوت" من سامسونغ.

ومن أبرز التقنيات التي ستأتي في هذا الهاتف هي الكاميرا الأساسية التي يرجح أن تكون بدقة 48 ميغابيكسل، وبمعدل تقريب بصري ممتاز X10.

أما الكاميرا الأمامية فمن المفترض أن تكون مخفية داخل الهيكل، مثبتة على هيكل متحرك تخرج عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، والمعالج سيأتي من نوع Snapdragon 865.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟