هاتف متطور تكشف عنه vivo قريبا

أعلنت شركة vivo الصينية عن نيتها الكشف عن هاتف جديد سيكون واحدا من أفضل الهواتف الذكية، خلال مشاركتها في معرض MWC 2020.

ولم تكشف الشركة عن المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف بشكل رسمي، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيكون قادرا على التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

كما من المفترض أن يأتي الهاتف الجديد تحت علامة APEX التجارية، ويزود بشاشة عالية الدقة بتردد 120 هيرتزا، لتستجيب بسرعة للصور والفيديوهات العالية الدقة، وتمكن المستخدم من تصفح مواقع الإنترنت بسلاسة، ومن المرجح أن تكون بحواف منحنية Edge كما في هواتف "نوت" من سامسونغ.

ومن أبرز التقنيات التي ستأتي في هذا الهاتف هي الكاميرا الأساسية التي يرجح أن تكون بدقة 48 ميغابيكسل، وبمعدل تقريب بصري ممتاز X10.

أما الكاميرا الأمامية فمن المفترض أن تكون مخفية داخل الهيكل، مثبتة على هيكل متحرك تخرج عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي، والمعالج سيأتي من نوع Snapdragon 865.