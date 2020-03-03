تعليم شمال غزة يعقد اجتماعاً لمجلس أولياء الأمور في بيت لاهيا

غزة-الرأي

التقى مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، بمجلس أولياء الأمور في مدينة بيت لاهيا، وذلك لمناقشة العملية التعليمية، وسبل الارتقاء بها، بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، ورئيس قسم التخطيط أ. نعيم خضر ورئيس شعبة التخطيط م. إبراهيم الشلفوح.

بدوره، رحب أ. العرابيد بالحضور، مؤكداً على أهمية التواصل بين الإدارة التعليمية وأولياء الأمور، للوقوف على رؤيتهم حول سبل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بها؛ لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية الموضوعة من قبل المديرية، ومن خلفها وزارة التربية والتعليم.

هذا ناقش الحضور التشكيلات المدرسية الأمور المقترحة للعام القادم في مدارس بيت لاهيا، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا التعليمية المختلفة.