كلوب يعدل تشكيل ليفربول أمام تشلسي

أكّد مدرب ليفربول يورغن كلوب -الاثنين- أن لاعبين بارزين سيعودون إلى التشكيلة الأساسية لمواجهة مستضيفه تشلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غدا الثلاثاء، بعد أن شارك النادي بفريق تحت 23 عاما في الدور السابق.

وفاز فريق من تحت 23 عاما بقيادة المدرب السابق نيل كريتشلي على شروزبيري تاون المنتمي للدرجة الثالثة في مباراة الإعادة بالدور الرابع، بعد أن رفض كلوب الدفع بلاعبي الصف الأول، لأن المباراة أقيمت خلال العطلة الشتوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما شارك ليفربول بفريق من الشبان في كأس الرابطة أمام أستون فيلا في مباراة خسرها بسبب جدوله المزدحم، بينما فاز الفريق الأول بكأس العالم للأندية في قطر، وقال كلوب إنه لن يغامر حيث يسعى للتقدم في كأس الاتحاد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "الأمر مختلف عن الدور السابق. الفريق الذي لعب أمام شروزبيري تاون في المباراة الأولى لم يخدمنا وقتها، ولم نحصل على النتيجة المرجوة، لذا اعتمدنا على فريق آخر في مباراة الإعادة".

وأضاف "لن تكون نفس التشكيلة التي واجهت أستون فيلا وشروزبيري بالتأكيد، سيكون هناك لاعبون شبان في التشكيلة، لكن سننتظر لمعرفة هل سيلعبون ضمن التشكيل الأساسي؟".

وتابع كلوب "لو أجرى تشلسي تغييرات -ولا أدري إن كان سيفعل- فإننا سنعتمد على فريق من أصحاب الخبرة. وصلنا لدور الستة عشر في كأس الاتحاد ونرغب في التقدم".

وأنهت الخسارة بثلاثية دون رد أمام واتفورد مطلع الأسبوع الجاري سجل ليفربول الخالي من الهزيمة في الدوري الممتاز، وألقى كثيرون باللائمة على قلب الدفاع ديان لوفرين في هذه الهزيمة، لكن كلوب دافع بقوة عن لاعبه.

وقال كلوب "لا أتفق مع الذين يحملون ديان لوفرين مسؤولية الهزيمة. كان تحديا هائلا أمام ديان لإيقاف تروي ديني، واجه جو غوميز مشاكل مماثلة، وقدم ديان وجو مباريات رائعة هذا الموسم في هذا المركز، لكن اللياقة والحفاظ على مستواك من الأمور الصعبة دائما في كرة القدم للمحترفين. ديان قلب دفاع رائع".

وشدد كلوب على أن أداء ليفربول في ملعب فيكارج رود لن يلعب دورا في اختيار التشكيلة لرحلة ستامفورد بريدج.

وقال إن "الهزيمة لن يكون لها أي تأثير على اختيار التشكيلة غدا. دائما نلعب بفريق يمنحنا أفضل فرصة للعبور للدور التالي".

وحرمت الخسارة الأولى لليفربول في الموسم الحالي أمام واتفورد، الفريق المتصدر من رقمين قياسيين، حيث لن يتمكن من إتمام الموسم دون خسارة ومعادلة الرقم القياسي لأرسنال "الذي لا يقهر" في موسم 2003-2004.

وبسبب الهزيمة أيضا توقفت مسيرة انتصارات ليفربول عند 44 مباراة متتالية، متخلفا بفارق خمس مباريات عن رقم أرسنال القياسي وهو 49 مباراة متتالية دون هزيمة، والذي سجله قبل 16 عاما.

وبعد أن عادل ليفربول الرقم القياسي لمانشستر سيتي الذي سجله في 2016 بالفوز في 18 مباراة متتالية في الدوري، منعته الهزيمة من التفوق على الرقم السابق.