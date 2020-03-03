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أخبار » الرياضة و الملاعب

لا يفوتك.. أفضل أهداف الأسبوع من ملاعب العالم

03 آذار / مارس 2020 08:34

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شهد هذا الأسبوع العديد من الأهداف الرائعة في ملاعب العالم، لعل أبرزها هدف الفرنسي أندريه جينياك لاعب تايجرز في شباك بوماس بالدوري المكسيكي، وهدف الجابوني بيير أوباميانج لاعب أرسنال في شباك أولمبياكوس باليوروباليج. وفيما يلي أفضل أهداف الأسبوع من ملاعب العالم.. هدف أوزوالدو ألانيس لاعب فريق سان خوسيه ضد تورنتو في الدوري الكندي.

هدف تروي ديني لاعب واتفورد في شباك ليفربول في الدوري الإنجليزي.

هدف جمال لويس لاعب نورويتش في شباك ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

هدف فريد بولاية لاعب ميتز في شباك أميان بالدوري الفرنسي.

هدف ماكسيمليانو أوروتي لاعب إمباكت في شباك نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي.

هدف كريستيان بافون لاعب لوس أنجلوس جالاكسي في شباك هيوستن دينامو في الدوري الأمريكي.

هدف بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي في شباك أولمبياكوس اليوناني في اليوروباليج.

هدف كارلوس فيلا لاعب لوس أنجلوس في شباك إنتر ميامي بالدوري الأمريكي.

هدف آندريه جينياك لاعب تايجرز في شباك بوماس بالدوري المكسيكي.

هدف مايكل سانتوس لاعب كوبنهاجن الدنماركي في شباك سيلتك الاسكتلندري باليوروباليج.

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