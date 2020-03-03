مؤشرات على فوز معسكر نتنياهو بالانتخابات دون أغلبية حاسمة

القدس المحتلة - الرأي

أظهرت مؤشرات الليلة بعد إغلاق مراكز الاقتراع في "إسرائيل" أن معسكر رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو حقق فوزا على تحالف "أزرق أبيض" برئاسة الجنرال السابق بيني غانتس، لكنه لم يحصل على أغلبية حاسمة تمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت تقديرات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية اعتمادا على استطلاعات أجريت بعيد خروج الناخبين بأن معسكر الأحزاب اليمينية والدينية بقيادة حزب الليكود سيحصل على 60 مقعدا بفارق مقعد واحد عن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، في حين سيحصل تحالف أحزاب الوسط واليسار بما فيها أزرق أبيض والقائمة العربية على 54 مقعدا، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان على ستة مقاعد.

كما أظهرت التقديرات أن حزب الليكود سينال 37 مقعدا مقابل 33 مقعدا للتحالف الذي يقوده غانتس، وكان الاستطلاعات قبل الانتخابات ترجح أن يتقدم الليكود بفارق لا يزيد على مقعد واحد.

وفي حال تأكدت النتائج فإن نتنياهو سيضمن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، ولكن سيتعين عليه استمالة نائب واحد على الأقل من خارج معسكر اليمين لتشكيل ائتلاف حاكم.

وكان نتنياهو فشل عقب انتخابات أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين في تشكيل حكومة بعد رفض ليبرمان الانضمام إلى حكومة ائتلافية بقيادة الليكود، كما أن خصمه غانتس فشل عقب الانتخابات الماضية في تشكيل حكومة.

ووفق التقديرات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن القائمة العربية المشتركة التي تمثل فلسطينيي الخطة الأخضر ستحصل على 14 مقعدا بزيادة مقعد واحد عن حصتها في الكنيست السابق.

المصدر: الجزيرة + وكالات